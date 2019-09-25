وزير الزراعة يؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين عن تهريب المنتجات الزراعية الى البلاد

2019/09/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة المقصرين عن تهريب المنتجات الزراعية الى البلاد من دول الجوار.

وذكرت لجنة الزراعة النيابية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللجنة برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة عقدت جلسة حوارية بمشاركة وزير الزراعة صالح الحسني لمناقشة نسب الانجاز المتحققة من خطة وزارة الزراعة لعام 2019".

وأضافت أنه "تم خلال الجلسة التي حضرها ممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية وممثلية الحكومة في مجلس النواب بحث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه وزارة الزراعة في انجاز خطتها لعام 2019 ومنها دخول منتجات زراعية الى الاسواق المحلية رغم منعها من قبل الوزارة لوجود منافذ غير رسمية وضعف الرقابة والمحاسبة".

وحث وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهات ذات العلاقة في المنافذ الحدودية والكمارك والقوات الامنية على "مساعدة وزارة الزراعة بتشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين عن تهريب المنتجات الزراعية الى داخل العراق من دول الجوار".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة على ضرورة التزام وزارة الزراعة بالجداول الزمنية التي حددتها الخطة المقدمة من الوزارة والتي ستصل في حال تنفيذها الى الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية ومنها بيض المائدة والدجاج والاسماك فضلا عن الخضروات والفواكه.

واضاف سلام الشمري، ان "لجنته مستعدة لتقديم كل ما تحتاجه وزارة الزراعة من تشريعات وتخصيصات مالية للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي وصولا الى الاكتفاء الذاتي والذي يشكل رافدا مهما للامن القومي العراقي".

وأوصت الجلسة الحوارية على "عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الزراعة والداخلية والدفاع هيئة الحشد الشعبي والمالية والمنافذ الحدودية مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية لوضع خطة متكاملة للقضاء على الفساد في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن توجيه كتاب الى دائرة الجريمة الاقتصادية لمتابعة اسعار المنتجات الزراعية في الاسواق منعا لاحتكارها.

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