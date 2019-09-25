2019/09/25 | 15:17

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القبض على 15 مطلوبا وتفكيك اربع عبوات ناسفة في ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن القاء القبض على 15 مطلوبا

على قضايا ارهابية وجنائية متعددة اثناء تنفيذ اوامر القبض القضائية

خلال اليومين الماضيين في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، إن "القوات الامنية في شرطة ديالى، تمكنت من

القاء القبض على 15 مطلوبا على قضايا جنائية منها الخطف والقتل

والسرقة والمشاجرة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم

على القضاء".

واضافت، ان "خبير المتفجرات ترافقه دوريات من قسم شرطة العبارة،

تمكن من تفكيك اربعة عبوات ناسفة موضوعة في احدى الطرق المؤدية

للبساتين".

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