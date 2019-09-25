الخارجية النيابية تكشف لـ

2019/09/25 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن الهدف الرئيسي وراء زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى السعودية.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لـ"العهد

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