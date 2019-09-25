2019/09/25 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ان قوة امنية من شرطة المحافظة نفذت عملية عسكرية في البساتين المحاذية لنهر خريسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تدمر مضافتين لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تدمر مضافتين لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).