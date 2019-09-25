نافية ابعاده.. عمليات الحشد تكشف منصب المهندس في الهيكلية الجديدة

2019/09/25 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد عمليات الحشد الشعبي، ابو علي البصري، في تصريح خص به "الغدير"، ان" الالية والهيكلية التي اعلن عنها رئيس الهيئة، فالح الفياض، في وقت سابق من الاسبوع الجاري، تمت بالاتفاق بينه وبين نائبه ابو مهدي المهندس".واكد البصري، ان" المهندس اصبح رئيس اركان الهيئة بدل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي"، نافيا الادعاءات التي تناولتها وسائل الاعلام وبعض الشخصيات من انه تم ابعاد المهندس او تهميشه"، مبينا، ان" الهيكلية اعلنت بالاتفاق مع المهندس".واوضح، انه" تمت مناقشة واستبدال مصطلحات المسؤولية بحضور المعاونين والاركان في هيئة الحشد الشعبي".انتهى..م.م

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