عبدالمهدي يصل السعودية في زيارة قصيرة

2019/09/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ظهر اليوم الاربعاء الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق لعدة ساعات.

وبحسب مكتب عبدالمهدي، فان عبدالمهدي سيلتقي في الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية.

وكانت الحكومة العراقية قد نفت في بيان سابق استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، مشددة على التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضي العراق للعدوان على دول الجوار.



(النهاية)

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