الإعلام الأمني: قتل 12 إرهابياً من داعش بعملية أمنية شمال الأنبار

2019/09/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني: قتل 12 إرهابياً من داعش وحرق 3 عجلات لهم بعملية أمنية شمال الأنباروغرب صلاح الدين.

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