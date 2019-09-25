عمليات الحشد تكشف منصب المهندس في الهيكلية الجديدة

2019/09/25 | 15:24

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بغداد / سومر نيوز

كشف الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، حقيقة ابعاد المهندس من الهيكلية الجديدة وما اثارته بعض وسائل الاعل...

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