أول رد برلماني بعد الاعتداء على حملة الشهادات العليا ورشقهم بالماء الحار من بينهم نساء!

2019/09/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قامت القوات الامنية وقوات مكافحة الشغب، اليوم الأربعاء، بالاعتداء على حملة الشهادات العليا المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط بغداد، وتفريقهم بالقوة.ورد النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي، في تغريدة له، بعد هذه الاعتداءات، قائلا، “بدلاً من ان تحتضن وزارة التعليم العالي ابناءها ذوي الشهادات العليا تسلخ اعراضنا […]

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