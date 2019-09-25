خبراء الصحة: تناول حفنة من المكسرات يومياً تقي من أمراض منتصف العمر

2019/09/25 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أشار بحث صادر عن جامعة هارفارد إلى أن حفنة من المكسرات يومياً يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة الربع تقريباً.

وقالت صحيفة The Telegraph البريطانية نقلاً عن خبراء، إن تناول بعض المكسرات يومياً، بدلاً من تناول رقائق البطاطس أو البسكويت، يمكن أن يساعد في تجنب انتشار أمراض منتصف العمر.

وقد وجدت الدراسة التي استغرق إجراؤها 20 عاماً، والتي شملت 290 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً، أن تناول كميات أكبر من المكسرات كان مرتبطاً بفرص أقل بنسبة 23% لاكتساب وزن يقدر بـ 5 كيلوغرامات، ومن أن يصبح الشخص بديناً.

تناول المكسرات يمنع الإصابة بالسمنة

وفحص البحث أيضاً الأثر المحتمل لمبادلة وجبة خفيفة غير صحية مثل الشوكولاتة والفطائر والكعك- بالمكسرات.

وعلى مدار الدراسة كان المشاركون يزدادون وزناً بمقدار 317.5 غراماً سنوياً.

واقترح البحث أن تناول كمية قليلة من المكسرات نصف أونصة، أو 14 غراماً بدلاً من كمية مماثلة من الوجبات السريعة، قللت من زيادة الوزن بمقدار يتراوح بين 454 و680.4 غراماً على مدى أربع سنوات.

المكسرات غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، لكنها كثيفة السعرات الحرارية، لذلك غالباً ما تثير الجدال حول ما إذا كانت مفيدة لأولئك الذين يتبعون الحميات الغذائية.

النتائج، التي نشرت في المجلة الإلكترونية BMJ Nutrition, Prevention & Health، تأتي من دراسة قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكنها أن تثبت الأسباب والنتائج.

لكن الباحثين أشاروا إلى أن المحتوى العالي من الألياف في المكسرات يمكن أن يؤخر إفراغ المعدة ما يجعل الشخص يشعر بالتخمة والشبع لفترة أطول.



أيضاً ترتبط ألياف المكسرات بشكل جيد بالدهون في الأمعاء، ما يعني إفراز المزيد من السعرات الحرارية.

يفقدك الرغبة في تناول وجبات خفيفة

كما سلطوا الضوء على أدلة على أن المحتوى العالي من الدهون غير المشبعة في المكسرات يزيد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة، ما قد يساعد أيضاً في تجنب زيادة الوزن.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهد المبذول لمضغ المكسرات يمكن أن يقلل من الرغبة في مواصلة تناول وجبات خفيفة، حسبما أشار الباحثون.

وقالوا إن اللجوء إلى تناول حفنة من المكسرات يومياً "طريقة سهلة نسبياً للمساعدة في كبح ظهور البدانة".

وشملت الدراسة الأمريكية حوالي 290 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً.

وعلى مدار أكثر من 20 عاماً من الملاحظة، طُلب من المشاركين كل 4 سنوات تحديد وزنهم وعدد المرات التي تناولوا فيها خلال العام السابق وجبة كاملة (28 غم أو 1 أونصة) من المكسرات.

هذه النتائج صالحة بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة وتناول الكحول.



يذكر أن معهد الفول السوداني ولجنة كاليفورنيا للجوز قد موّلا بشكل جزئي اثنين من القائمين على البحث، ولكن الممولين لم يشاركا في تصميم الدراسة.

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