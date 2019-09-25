العراق يمنح مواطنيه اللاجئين العائدين من أوربا 8 ملايين دينار

2019/09/25 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… ضمن سعيها الحثيث لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وجه به رئيس مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع العراقيين في دول الخارج.

وحصلت وزارة الهجرة والمهجرين على تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعراقيين العائدين من الخارج ( دول الاتحاد الاوروبي ) والبالغة ثمانية ملايين دينار عراقي .

واوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير ان ” الوزارة حصلت على نسبة من برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول الاتحاد الوروبي مساهمة في رفع مستواهم المعاشي واستقرارهم في المجتمع والحيلولة دون التفكير بالهجرة غير المشروعة لخارج البلاد مرة اخرى ” .

واشار جهاكير الى ان المستفيدين من هذا البرنامج سيتم شمولهم بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لادارة مشاريعهم ، مبينا انه ” ستضاف لهم نقاط ضمن خوارزمية الفرز الالكتروني الخاصة بالمشمولين بتلك القروض ” .(النهاية)

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