هدى سجاد : رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية الاعتداء على حملة الشهادات

2019/09/25 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت النائبة هدى سجاد ما تعرض له عدد من حملة الشهادات العليا الذين تظاهروا في بغداد اليوم امام مبنى مجلس الوزراء.وقالت في بيان” ان ما تعرض له حملة الشهادات العليا الذين تظاهرو ا امام مبنى مجلس الوزراء يعبر عن عدم اهتمام واحترام من الحكومة لاصحاب الطاقات والكفاءات”.وتساءلت النائبة عن الذي اصدر الامر بالاعتداء […]

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