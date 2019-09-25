2019/09/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص - الاتجاه

أكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، اليوم الاربعاء، ان ملف الدرجات الخاصة لا يزال رهينة الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الكتل التي تدعي منحها حرية الاختيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال فاخر في حديث لـ “الاتجاه”، ان “هناك تدخلات وضغوط سياسية كبيرة تمارس على رئيس الوزراء بشان حصول تلك الكتل على اكبر قدر ممكن من الدرجات الخاصة”.

واضاف ان “عبد المهدي طلب تأجيل حسم الملف الذي كان من المقرر ان يتم في شهر حزيران 2019، نتيجة تلك الضغوط”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء شكل لجنة بالتعاون مع مجلس النواب لاختيار المرشحين ضمن معايير محددة”.

ورجح “ارسال مجموعة من اسماء المرشحين الى مجلس النواب، خلال الايام المقبلة لغرض التصويت عليهم”، مؤكدا “عدم منح الثقة لاي مرشح حزبي لا تنطبق عليه الشروط والمعايير”.

ba

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: الدرجات الخاصة لا تزال “رهينة” الضغوط السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: الدرجات الخاصة لا تزال “رهينة” الضغوط السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).