عبدالمهدي يلتقي الملك سلمان في جدة

2019/09/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الاربعاء ، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت “الاتجاه” نسخة منه ،إن ” عبد المهدي التقى ، اليوم، الملك سلمان في جدة".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد غادر العاصمة بغداد ، اليوم متوجها الى السعودية ، فيما افاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن عبد المهدي سيطرح مقترحا للحوار بين السعودية وإيران خلال زيارته للرياض اليوم .

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