مسعود بارزاني: أحيي من لم ينحنوا بهذا اليوم المميز

2019/09/25 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، التحية لسكان إقليم كردستان العراق في يوم ذكرى الاستفتاء الذي أجري في الإقليم عام 2017.وقال بارزاني، في تغريدة له على "تويتر": "في هذا اليوم الخاص، أحيي بشدة واحترام وأقدر أولئك الذين لم ينحنوا أبدا".​وأجرى إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق في 25 أيلول عام 2017، وسط جدل داخلي ومحلي وإقليمي واسع.

واعلن القضاء العراقي، في (20 تشرين الثاني 2017)، عن اصداره حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان.

وعانى إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية واقتصادية عقب إجراء استفتاء الاستقلال، في 25 أيلول2017، فيما شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، ما دفع رئيس الحكومة المركزية الاسبق حيدر العبادي إلى فرض إجراءات ضد الاقليم.

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