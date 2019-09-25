العراق يعتمد استراتيجية جديدة لانهاء الاعتماد الكلي على النفط خلال موازنة 2020

2019/09/25 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،اليوم الاربعاء، عن توجه اللجان النيابية المختصة الى اعتماد استراتيجية جديدة لانهاء الاعتماد الكلي على النفط خلل موازنة 2020.

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