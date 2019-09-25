تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات

2019/09/25 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام بريشيا، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز البيانكونيري (2-1)، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي،

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