2019/09/25 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ان محطة بوابة البصرة حقتت اكثر من مليار ونص المليار دينار يوم امس الثلاثاء.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقته “خطوة برس” ان “دائرة جمرك بوابة البصرة حققت ايرادا بلغ اكثر من مليار ونصف دينار ودخلت ضمن المراكز الجمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: محطة بوابة البصرة حققت اكثر من مليار ونصف المليار دينار يوم أمس وكالة خطوة برس.

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