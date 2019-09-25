2019/09/25 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثارت مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في اجتماع عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وحضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، إلا أن إطلالتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلالة إيفانكا ترامب في الأمم المتحدة تثير جدلا وكالة خطوة برس.

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