الاعلام الامني يوضح حقيقية احالة قائد القوة الجوية الى القضاء بتهم فساد

2019/09/25 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار الركن انور حمد امين .

وقالت الخلية في بيان، إن “بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا غير دقيق عن القاء القبض على قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمد امين”.

وأضافت، “هنا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ، ونؤكد ان السيد الفريق يمارس عمله بشكل طبيعي ، كما نحذر وسائل الاعلام التي تروج لهكذا أكاذيب من انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

بدورها نفت قيادة القوة الجوية العراقية ، احالة قائدها الى القضاء بتهم فساد.

وقالت قيادة القوة الجوية في بيان ، إنها “تنفي الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام حول اعتقال السيد قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن انور حمد امين”.

مؤكدة ، ان ” قائد القوة الجوية موجود في بغداد ويمارس عمله بشكل طبيعي “، مضيفاً ” في الوقت الذي ناسف فيه لتداول هكذا اخبار مغرضة ندعو وسائل الاعلام الى التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها”، مبينة أنها “ستقوم بمقاضاة هذه الجهات”.

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