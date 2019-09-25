2019/09/25 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات الجزيرة تعلن مقتل 12 "ارهابياً" شمال الانبار وغرب صلاح الدين (صور)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الجزيرة تعلن مقتل 12 'ارهابياً' بعملية امنية (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الجزيرة تعلن مقتل 12 'ارهابياً' بعملية امنية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).