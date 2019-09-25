النفط: تعيين ٢٠٠ من خريجي كليات الهندسة في مصفى كربلاء

2019/09/25 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، تعيين ٢٠٠ من خريجي كليات الهندسة في مصفى كربلاء المقدسة.

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