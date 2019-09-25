النقل: تفريغ حمولة 41 ألف طن من السكر الخام في ميناء أم قصر

2019/09/25 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تفريغ حمولة 41 ألف طن من السكر الخام في ميناء أم قصر .

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