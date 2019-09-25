2019/09/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد القنصل الصيني في أربيل، ني روتشي ،اليوم الاربعاء، ان حجم التبادل التجاري بين جمهورية الصين الشعبية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القنصلية الصينية: التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار في 2018) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القنصلية الصينية: التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار في 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).