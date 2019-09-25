ما لاتحمد عقباه

2019/09/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / علي علي…

ليس بمقدور أحدنا أيا كان البت في أحداث الغد حتما، إلا من باب التوقع والتخمين، وإن حدث وتطابقت مع الواق...

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