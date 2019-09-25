بانتظار التحرك نحو إيران.. هذا ما يحمله عبد المهدي إلى الخليج

2019/09/25 | 16:28

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سومر نيوز: بغداد..



على وقع تسريبات أشارت إلى حراك عالي المستوى بدأه العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن بلغ ذروته،...

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