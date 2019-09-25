بعد قليل.. كلمة العراق يلقيها رئيس الجمهورية خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

2019/09/25 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، موعد القاء كلمة العراق في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان للمكتب تلقته “كلكامش برس”، أنه ” ستكون بعد قليل كلمة العراق يلقيها رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك”.

وأضاف البيان أنه يمكن مشاهدة الكلمة عبر البث المباشر على الرابط ادناه

إنكليزي : http://un.org/gaعربي https://www.un.org/ar/ga/

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