التربية تفعل التعاون مع اليونسكو لدعم التعليم في العراق

2019/09/25 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تفعيل التعاون التربوي مع مكتب اليونسكو في العراق، لدعم التعليم في المناطق المحررة والنازحين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في إطار تفعيل التعاون التربوي المشترك مع الجهات العربية والعالمية، التقى الامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم محمود حسين القيسي،بمدير مكتب اليونسكو في العراق باولو فونتاني، ومدير قسم التعليم في المكتب روري روبرتشو"ز

واضافت ان "القاء تضمن مناقشة الشأن التربوي والتعليمي وسعي المنظمة لدعم اللجنة الوطنية العراقية بقطاعتها كافة، والسعي الجاد والمثمر للوصول لتعليم ابتدائي وثانوي ذو جودة عالمية في المناطق التي اصابها التضرر اثر التعرض للازمات التي عصفت بالبلد"، مبينا "حيث يدعميتم دعم حاليا 26259 طالبا من النازحين والعائدين واللاجئين للمراحل الدراسية كافة في ست محافظات ( اربيل ، سليمانية، دهوك، نينوى، الانبار وصلاح الدين)".

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