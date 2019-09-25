سعود قبيلات - قمرُ البلقاءِ يزدادُ إشعاعاً وعتمةُ القَتَلَةِ تدلهمّ

2019/09/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات «وُلِدتُ في عائلةٍ عربيّة مسيحيّة، وأنا ماركسيّ في الفكر، وقوميّ وعلمانيّ في السياسة.وبسبب كلّ ذلك – لا برغمه – تجرحني الإساءة للرسول، وأشعر بالتحدّي إزاء تلك العصابات العنصريّة الإمبرياليّة المعادية للإسلام والعروبة والعالم الثالث وحركات التحرّر الوطنيّ.».(ناهض حتَّر، مِنْ مقاله الشهير الذي دافع به عن الرسول ضدّ الرسوم المسيئة.وقد نشره في عموده اليوميّ في صحيفة «العرب اليوم» في تاري......

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