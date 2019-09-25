مازن لطيف علي - مازن لطيف (بطل رواية توراة المتنبي) لنعيم عبد مهلهل يكتب عنها.. العراق الغافي بين قباب الاضرحة وحكايات الغرام

2019/09/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_لطيف_علي يكتب نعيم عبد مهلهل رواية (( توراة المتنبي )) والصادرة قبل أيام عن دار نينوى للطباعة والنشر في دمشق والتي نشر جميع فصولها في صحيفة العالم قبل عامين وتحت ايحاء حكاية عشتها انا وهو في ذكريات حكايات الغرام وتواريخ الامكنة المقدسة التي انتبهت اليها من خلال مزاولتي لبيع الكتب الممنوعة من التداول خلال ايام الحصار في سنوات تسعينيات القرن الماضي ، وكان التأريخ اليهودي في العراق الممتد من السبي البابلي......

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