محيي الدين محروس - جولة مع الأعداد

2019/09/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس منذ القدم وللمرة الأولى أشار البابليون إلى أن الأعداد، ترمز إلى قوانين الكون، وذلك من خلال مراقبتهم لحركة الشمس والقمر وفصول السنة ..وغيرها. -;- كما نظروا إلى أن الأعداد لاترمز فقط للكم، وإنما ايضاً لها خاصة نوعية.-;-وتحدث فيثاغورث بأن: „ الأعداد المزدوجة، التي تقبل القسمة على اثنين، هي ذات طبيعة مؤنثة سلبية، أما الأعداد المفردة، فهي أعداد ذات طبيعة مذكرة وفاعلة.“ -;-كذلك ارتبطت الأعداد......

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