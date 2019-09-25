برهم صالح: العراق مقدم على تطور غير مسبوق اقتصاديا وامنيا وسياسيا

2019/09/25 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح:” ان العراق مقدم على تطور غير مسبوق اقتصاديا وامنيا وسياسيا ” .وقال صالح في كلمة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيوريوك :” ان مشروع داعش الارهابي كان مخطط خبيثاً ، لكن العراقيين استطاعوا بأرادتهم الصلبة وبوجود المرجعية الرشيدة اسقاط هذا المشروع الخبيث”./انتهى

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