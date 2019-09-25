الزراعـة النيابية : 50% من المنتجات المستوردة تدخل البلاد بالتهريب ولا تمـر عبر المنافذ الحدوديـة الرسميـة

2019/09/25 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الزراعة وشؤون المياه والاهوار النيابية ، توصلها الى مجموعة اجراءات وحلول تتعلق بدعم المزارعين والوصول إلى الاكتفاء الذاتي .وقال عضو اللجنة قاسم الفهداوي في مؤتمر صحفي مشترك ” فوجئنا بأن نسبة ٥٠ % من المنتوجات المستوردة لا تمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية ، اي عن طريق التهريب “، مشيرا الى وجود قوى […]

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