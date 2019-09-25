العراق يشارك في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والأردن

2019/09/25 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكدت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، ان العراق دعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة لتقديم مُلخّص عن سياسته الخارجيّة نحو دول الخليج في ختام اجتماع دول مجلس التعاون الخليجيّ والولايات المتحدة والأردن.واوضحت الوزارة في بيان تلقته “خطوة برس” ان “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم استعرض وجهة نظر الحكومة العراقـيّة تجاه القضايا والتحدِّيات

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