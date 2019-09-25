وزير العمل يعلن الوجبة الخامسة من الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية

2019/09/25 | 16:48

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اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، اليوم الاربعاء، عن شمول (44764) من الاسر المتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية في بغداد

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