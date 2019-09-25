المرور تبين ان تطبيق قانونها سيبدأ في الشهر المقبل والمحاسبة على اجازات السوق في تشرين الثاني

2019/09/25 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، تنويها بشأن تطبيق قانونها الجديد والمحاسبة على اجازات السوق.

وقال رائد المرور فادي الخزعلي في بيان صحفي ان "قانون المرور ساري المفعول وسيطبق بتاريخ السادس من تشرين الاول المقبل"، مبينا انه "ستتم المحاسبة على جميع المخالفات، عدا سياقة المركبة بدون اجازة السوق".واضاف ان "المحاسبة على اجازات السوق ستبدأ في الاول من تشرين الثاني المقبل".

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