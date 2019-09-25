قيادة القوة الجوية تصدر توضيحا حول اعتقال قائدها بتهم فساد

2019/09/25 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت قيادة القوة الجوية، الثلاثاء، توضيحا حول الاخبار المتداولة حول اعتقال قائدها الفريق الركن الطيار انور حمد امين.

وذكرت القيادة في بيان صحفي، ان "قيادة القوة الجوية تنفي الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام حول اعتقال قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن انور حمد امين و تؤكد ان قائد القوة الجوية موجود في بغداد و يمارس عمله بشكل طبيعي".واضافت، ان "قيادة القوة الجوية تدعو وسائل الاعلام الى التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها".وكانت تقارير اعلامية قد اعلنت في وقت سابق اعتقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن انور حمه امين بناء على مذكرة قضائية بعد احالته من وزير الدفاع نجاح الشمري الى القضاء بـ[تهم فساد]".

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