النزاهة النيابية تكشف عن سرقات وفساد كبير في مشاريع نفطية بذي قار

2019/09/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن سرقات وفساد كبير بعقد رقم 21 لشركة المشاريع النفطية الخاص بالتعلية الترابية في مشروع الصبة واللحيس بمحافظة

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