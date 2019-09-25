مصرع وإصابة 20 شخصا إثر انفجار وسط مالي

2019/09/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 15 آخرون إثر انفجار صهريج وقود في وسط العاصمة المالية باماكو.

وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأربعاء،

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