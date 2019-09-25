2019/09/25 | 17:20

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البياتي : إنتقال الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة الإتحادية سياسة أمنية وطنية عراقية

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

04:33 pm

17

البياتي أوضح أن عملية إنتقال الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة

الإتحادية هو سياسة أمنية وطنية عراقية خاضعة لوجهات نظر متعددة تدرس

جميعها في مجلس الأمن الوطني .

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