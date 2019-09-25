2019/09/25 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة بابل، اليوم الاربعاء، إرشادات لسائقي العجلات والركاب، فيما دعتهم الى وضع كاميرات مراقبة داخل العجلات.ودعت القيادتين سائقي العجلات، بحسب وقائق حصلت “خطوة برس” على نسخة منها الى “ضرورة انتباههم بعدم ترك حقائب او مواد من قبل الركاب، وابلاغ اقرب سيطرة او قوة عسكرية عن الاشخاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



قيادتا الفرات الاوسط وشرطة بابل تصدران إرشادات أمنية لسائقي المركبات وكالة خطوة برس.

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