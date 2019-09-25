نائب يهاجم الحلبوسي:

2019/09/25 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هاجم النائب "مع وقف التنفيذ" باسم خشام، رئاسة البرلمان لمنعه من الدخول الى مجلس النواب للمرة الثالثة.

وقال خشان في منشور على حسابه فيسبوك: "خلافا لأبجديات الأخلاق، منعتنى رئاسة البرلمان من الدخول الى مجلس النواب للمرة الثالثة، والغى مسؤول الامن التخويل الذي اعدته لجنة الزراعة البرلمانية بدعوى انني غير مسموح لي بالدخول الا بموافقة رئاسة المجلس".واضاف: "انا عضو في مجلس النواب بموجب المادة ١٤ من النظام الداخلي، ومنعي من دخول المجلس وتأخير تأدية اليمين الدستورية إنتهاك للدستور وحق الناخبين في اختيار من يمثلهم، وجريمة يعاقب عليها القانون، لكن الجهل بالقانون وتعمد مخالفته بسبب الاطمئنان الجاهل الذي تولده الحصانة التي اساء بعض البرلمانيبن استخدامها وتوظيفها لتحمي مخالفاتهم".وتابع: "الكتل الكبيرة صغرت اليوم واصبحت تبعا للحلبوسي الذي ربما خلط بين البرلمان والدهن الحر، ورئاسة مجلس النواب تتطلب أكثر من خبرات الحلبوسي المحدودة جدا والتي لم أعرف منها شيئا قبل الدهن الحر ولا بعده، وتتطلب سلوكا أفضل من تصرفه أو مكتبه وأفضل من قراراته المتجاوزة على الدستور والاموال العامة والتي تستوجب إقالته لحنثه باليمين وانتهاك الدستور وللمخالفات المالية المتعمدة والثابتة ثبوتا قطعيا".



يذكر أن باسم خشان فاز بعضوية مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية بعد ان حل بديلاً عن النائبة رفاة العارضي.



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