رئيس الجمهورية من الأمم المتحدة: العراق مقبل على تطورات إيجابية وسيكون منطلقاً للم الشمل واستقرار المنطقة

2019/09/25 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق مقبل على تطورات إيجابية وسيكون منطلقاً للم الشمل واستقرار المنطقة.

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