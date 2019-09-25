2019/09/25 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: وقت محاسبة الحكومة قد حان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الاربعاء، ان وقت مساءلة ومحاسبة الكابينة الوزارية ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: وقت محاسبة الحكومة قد حان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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