نائب: وقت محاسبة الحكومة قد حان

2019/09/25 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الاربعاء، ان وقت مساءلة ومحاسبة الكابينة الوزارية ...

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