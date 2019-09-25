الفتح: زيارة عبد المهدي للسعودية مهمة لتجفيف منابع الإرهاب

2019/09/25 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية بانها مهمة لتعزيز العلاقات الد...

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