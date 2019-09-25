بالتفاصيل.. رفع رواتب شرائح اجتماعية وتوزيع القروض

2019/09/25 | 17:32

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سومر نيوز: بغداد..



ناقشت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، الأربعاء، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدال...

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