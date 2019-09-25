2019/09/25 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. رفع رواتب شرائح اجتماعية وتوزيع القروض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
ناقشت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، الأربعاء، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. رفع رواتب شرائح اجتماعية وتوزيع القروض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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