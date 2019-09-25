الحشد يكثف انتشاره بطرق مسير الزائرين الوافدين في ديالى (صور)

2019/09/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي، انتشارها في الطريق الخاص بمسير الزائرين الوافدين من خانقين الى منفذ المنذرية بمحافظة ديالى.وقال موفدنا اليوم الأربعاء، إن قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي كثفت من انتشارها ومرابطاتها في الطريق الخاص بمسير الزائرين من خانقين الى منفذ المنذرية من اجل توفير الحماية لزائري عتباتنا المقدسة القادمين من ...

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