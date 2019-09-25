هزاع المنصوري.. رائد الفضاء الإماراتي ينطلق اليوم في مهمته إلى المحطة الفضائية الدولية

2019/09/25 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي: يس عراق ينطلق اليوم رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، ليكون أول عربي يصل إلى المحطة، وثالث عربي ينطلق إلى الفضاء.وقال المنصوري في مؤتمر صحفي أمس إنه تلقى دعما عالميا لـ”مهمة الأحلام”، التي تنطلق من قاعدة بايكينور في كازاخستان على متن صاروخ سويوز.وأضاف أن “(الرحلة) شرف كبير، […]

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