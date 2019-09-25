2019/09/25 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى علي يوقع على كشوفات نادي الكهرباء من اجل تمثيل الفريق الكروي للموسم الحالي قادماً من نادي النفط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى علي يوقع على كشوفات نادي الكهرباء من اجل تمثيل الفريق الكروي للموسم الحالي قادماً من نادي النفط) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى علي يوقع على كشوفات نادي الكهرباء من اجل تمثيل الفريق الكروي للموسم الحالي قادماً من نادي النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).