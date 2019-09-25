2019/09/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عون: ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون: ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).