2019/09/25 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عون: ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 17:50.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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